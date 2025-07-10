محافظ الفيوم: استلام موقف الأجرة الجديد خلال الأسبوع المقبل والتشغيل خلال شهر

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في لقائه مع الصحفيين ومراسلي الصحف، أن موقف سيارات الاجرة من الفيوم الي القاهرة الكبري، ستتسلمه المحافظة الأسبوع المقبل، وبعد الاستلام الفني وتلافي الملاحظات إن وجدت سيتم تشغيل الموقف في خلال شهر على الأكثر.

تعديلات علي محاور المرور بمدينة الفيوم

واضاف محافظ الفيوم، أن الموقف الجديد سيساعد في حل أزمة التكدس المروري بميدان المسلة، ويسهم في تطبيق مراحل التعديلات المرورية التي بدأتها المحافظة منذ فترة بتحويل بعض المحاور الي اتجاه واحد، وبعد تطبيق المراحل الثلاث ستشهد الفيوم نقلة مرورية انسياب في حركة المرور غير مسبوقة، بعد أن عانت لسنوات من الاختناق المروري.

أكد محافظ الفيوم أن المرحلة المقبلة من التعديلات المرورية، ستشهد إدخال محاور جديدة للعمل وتعديل بعض المسارات التي من شأنها أن تنهي على التكدس المروري في شارع جمال عبدالناصر من اول مدخل نادي قارون وحتى ميدان المسلة.

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