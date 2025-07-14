بعد حادث الغردقة المأساوي ومصرع لاعب مشهور، النشطاء يطالبون بإلغاء رياضة الفلاي بورد

مصرع لاعب الفلاي بورد، أثار الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة الغردقة، جدلًا واسعًا ومخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مصرع لاعب الفلاي بورد - اللوح الطائر - الشهير، محمود عبد الغني عبد العظيم، 44 عامًا، أثناء تقديمه عرضًا استعراضيًّا ضمن فعالية ترفيهية بأحد المنتجعات السياحية في الغردقة.

حادث مأساوي يودي بحياة لاعب فلاي بورد مشهور

الحادث المأساوي في الغردقة، الذي أودى بحياة لاعب الفلاي بورد المشهود محمود عبد الغني، وقع في منطقة سهل حشيش بالغردقة، حيث تعرض اللاعب لسقوط عنيف أثناء أداء عرض استعراضي، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في منطقة الرأس، ففارق الحياة على الفور.

مصرع لاعب الفلاي بورد الشهير محمود عبد العظيم، فيتو



وفاة لاعب فلاي بورد، محمود عبد الغني، أثناء الاستعراض الذي يقدمه في الماء، ضمن فعالية ترفيهية بمنطقة سهل حشيش، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن لاعب الفلاي بورد سقط من ارتفاع مفاجئ وعنيف خلال العرض، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في منطقة الرأس، وفارق الحياة على الفور.

علقت البلوجر جيهان سمير قائلة: "لعبة الفلاي بورد عايزة مكان مفتوح زي بحر، خطر جدًا، وخاصة أن حمام السباحة مبطن سيراميك الله يرحمه".

ورد البلوجر أشرف أحمد فقال: "صح كنت معاه بجد وقال لي كده.. الله يرحمه".

أبسط عوامل الأمان يلبس خوذة



وعبرت البلوجر سحر زكي عن حزنها فقالت: "أبسط عوامل الأمان يلبس خوذة وهو مفروض كان محترف، فما بالنا بالمبتدئين لازم مراجعة للعبة في كل الأماكن وبتمنى منعها خالص".



أما البلوجر دينا خليفة فقالت: "حقيقي اللعبة دي خطر والمفروض تتمنع.. مفيهاش أي وسائل أمان لو اختل توازن اللاعب، لأي ظرف يبقى انتهى خلاص ياريت خطوة تجاه الأمر ده".

وقال محمود ماجيكو: "الخطر أكثر في حمامات السباحة، لكن في البحر الخطر أقل لأن البحر مفتوح، ويجب تجنب الأماكن الصخرية في البحر لمنع حدوث ارتطام بالصخور وعدم الأرتفاع أكثر من ثلاثة أمتار عن سطح البحر".

وعلق البلوجر محمد شومان، قائلًا: "لعبة خطر وتحتاج لملابس أمان وخوذة الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وقال البلوجر محمد جلال سعد: "مفيش فايده اللعبة اتمنعت في شرم من حوالي 15 سنة وقت ما كنت هناك بسبب حادث برضه".

فلاي بورد لعبة خطرة ومطالبات بإلغائها

وعبر البلوجر حازم أبو مروان وعمر عن حزنه فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون كابتن محمود والله العظيم من الشخصيات المؤدبة والمحترمة جدا اللهم اغفرله وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".

لاعب الفلاي بورد محمود عبد الغني عبد العظيم، فيتو



وعلق محمد سلامة، فقال: "رحمة الله عليه بس فين إجراءات السلامة في لعبة خطرة زي دي!! ارتطام رأسه بقوة بالماء كأنها ارتطمت بالاسفلت والعياذ بالله لازم يراجعوا إجراءات السلامة..."

وقالت البلوجر الوردة المصرية: "لعبه خطره ياريت محدش يلعبها خالص فى المصايف بس طبعًا أكيد فى تقصير بشرى لازم يحاكم لأن يبقي في حد متحكم في الخرطوم اللي بيرفعهم"

ويعتبر اللاعب محمود عبد الغني من أبرز الرياضيين المتخصصين في رياضة الفلاي بورد في مصر، وعُرف بمهاراته اللافتة في تقديم العروض الجوية باستخدام الدفع المائي، ما جعله يحظى بشهرة واسعة في الفعاليات السياحية والترفيهية في الغردقة وسواحل البحر الأحمر.



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