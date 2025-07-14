الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قراران من النيابة لكشف ملابسات مصرع لاعب الفلاى بورد بالغردقة

قراران من النيابة
قراران من النيابة لكشف ملابسات مصرع لاعب الفلاى بورد بالغردق

صرحت  النيابة العامة بالبحر الأحمر بدفن جثة لاعب الفلاى بورد محمود عبد الغنى الذي لقي مصرعه أثناء تقديمه عرضا استعراضيا خلال فعالية ترفيهية في أحد الفنادق بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، واستدعاء العاملين معه لسماع أقوالهم.


البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بسقوط أحد ممارسي رياضة الفلاي بورد من ارتفاع مفاجئ خلال الاستعراض، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية سقوط اللاعب محمود عبد الغني أثناء الاستعراض وتعرضه لعدة إصابات في الرأس.

 

وناظرت النيابة جثة المتوفي وعثر بها علي إصابات متعددة في الرأس وتم نقل الجثمان لمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بالبحر الاحمر لاعب الفلاى بورد الشهير محمود عبد الغنى محمود عبد الغني غرفة عمليات النجدة مديرية أمن البحر الأحمر

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بطريق فارسكور بدمياط

مصرع شخص وإصابة 25 في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي ورأس غارب

مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم 3 سيارات بالمنطقة الصناعية بقنا (صور)

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

بعد براءة الالتهاب السحائي من دماء الضحايا، من قتل الأطفال الأربعة بالمنيا؟

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

تطور مفاجئ في أزمة راتب كولر بالأهلي

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

خدمات

المزيد

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية