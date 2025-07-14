قراران من النيابة لكشف ملابسات مصرع لاعب الفلاى بورد بالغردقة

صرحت النيابة العامة بالبحر الأحمر بدفن جثة لاعب الفلاى بورد محمود عبد الغنى الذي لقي مصرعه أثناء تقديمه عرضا استعراضيا خلال فعالية ترفيهية في أحد الفنادق بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، واستدعاء العاملين معه لسماع أقوالهم.



البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بسقوط أحد ممارسي رياضة الفلاي بورد من ارتفاع مفاجئ خلال الاستعراض، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية سقوط اللاعب محمود عبد الغني أثناء الاستعراض وتعرضه لعدة إصابات في الرأس.

وناظرت النيابة جثة المتوفي وعثر بها علي إصابات متعددة في الرأس وتم نقل الجثمان لمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

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