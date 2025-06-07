السبت 07 يونيو 2025
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إقبال كثيف على حمامات السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية في ثاني أيام العيد (صور)

اقبال علي حمامات
اقبال علي حمامات السباحة بمراكز شباب الدقهلية، فيتو

فتحت مراكز الشباب بالدقهلية أبوابها لاستقبال الجماهير من النشء والشباب والمواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وحظت بإقبال كثيف من النشء والشباب والمواطنين على ممارسة السباحة، بحمامات السباحة بمراكز شباب ( كفر غنام، ومركز التنمية الشبابية بالمطرية، مركز شباب ميت طريف، مركز شباب ميت رومي، مركز شباب ميت خميس، مركز شباب الخيارية مركز شباب ميت رومي، مركز شباب ميت دمسيس)، في إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.

إقبال كثيف من النشء والشباب والمواطنين على حمامات السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية  

جاءت المبادرة " العيد أحلى بمراكز الشباب"، فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية وفتح مراكز الشباب مجانًا أمام المواطنين،لاسيما خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

مراكز الشباب مصدر جذب النشء والشباب ورسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين

أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بتواجد النشء والشباب بحمام السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية، فى إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، كما ثمنت دور وزارة الشباب والرياضة، فى توفير كافة الإمكانيات المتاحة داخل مراكز الشباب لتقديم كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية للنشء والشباب والرواد والمواطنين، إيمانًا منها بالدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب فى جذب النشء والشباب، ورسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

زيادة أعداد المترددين من النشء والشباب

كما تضمنت الاحتفالية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بمراكز الشباب بالدقهلية، زيادة أعداد المترددين من النشء والشباب والرواد والمواطنين، على النزول بحمامات السباحة وممارسة السباحة واللعب بالألعاب المائية داخل الحمام، وقد شهدت مراكز الشباب طفرة إنشائية بدخول عدد من حمامات السباحة الخدمة فى عيد الأضحى المبارك، كما تم ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو، وألعاب الكترونية.  

يأتي تنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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