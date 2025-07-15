تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يتساءل طلاب الدبلومات الفنية عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجاري نظام 3 سنوات، حيث يسعى الطلاب لمعرفة الكليات المتاحة لهم بالجامعات، والمعاهد العليا.

وتتيح وزارة التعليم العالي، العديد من الفرص لطلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالجامعات، في العديد من الكليات، وكذلك المعاهد العليا، من خلال تنسيق الدبلومات الفنية، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد تنسيق دبلوم تجاري نظام 3 سنوات

موعد تنسيق دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.. وفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي، فإنه من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن بدء التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية (زراعي، صناعي، تجاري، سياحة وفنادق، تمريض) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، عقب انتهاء المراحل الثلاثة لتنسيق القبول بالجامعات.

ومن المفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025، في شهر سبتمبر القادم، ليبدأ بعدها تنسيق الدبلومات الفنية 2025.

ويشترط في الالتحاق بالجامعات، أن يكون طالب دبلوم تجارة نظام 3 سنوات حاصل على مجموع 70% فأكثر.

كليات متاحة لطلاب دبلوم تجارة نظام 3 سنوات

معهد فني صحي طنطا

معهد فني صحي المنصورة

معهد فني صحي بنها

معهد فني صحي الزقازيق

معهد فني صحي الوادي الجديد

معهد فني صحي امبابه

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

تربيه كفر الشيخ

معهد فني صحي بني سويف

فني صحي حلوان

فني صحي جنوب الوادي

فني صحي أسوان

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

تجارة دمنهور

تجارة أسيوط

تجارة بورسعيد

تجارة دمياط

تجارة سوهاج

تجارة أسوان

تجارة الزقازيق

تجارة انتساب موجه بورسعيد

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة السويس

تجارة مدينة السادات

تجارة الإسكندرية

تربية طنطا

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة المنصورة

تجارة جنوب الوادي

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة بني سويف

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تكنولوجيا وتنمية الوقاربي علوم مالية وإدارية

تربية مدينة السادات

تجارة القاهرة

تجارة عين شمس

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية سوهاج

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة وإدارة أعمال حلوان

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة وإدارة أعمال موجه حلوان

السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية ببرج بورسعيد

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بدمنهور

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بامرور بمصروفات

معاهد متاحة لطلاب دبلوم تجارة 3 سنوات

الفني التجاري ببنها

العالي للحاسبات والمعلومات سعيه نظم طنطا

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بطنطا

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

الإدارة والسكرتارية والمكاتب الامية بمصر القديمة

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بأسوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

الفني التجاري بأسيوط

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر نظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجاره خارجيه)

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببي سويف

العالي للسياحة والفنادق بالسويف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجاري بالزقازيق

العالي دراسات نوعيه حره لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(ماليه)

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجاري بالمنصورة

الفراعه العالي إدارة أعمال

ج. عمالية علاقات صناعية اسكندرية

الفني التجاري بقنا

عالي دراسات نوعيه بالجيزة قسم العلوم التجارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للاداره والحاسب الالي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بقويسنا

نظم معلومات إدارية قطاميه

الفني التجاري ببور سعيد

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بدمياط جيزة شعبة نظم معلومات

ج. عمالية علاقات صناعية طنطا

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مربوطة بالهرم

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + شعبة التجارة الالكترونية)

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ل 47 ط اسكندرية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

ج. عمالية علاقات صناعية زفارق

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

العالي القاهرة سياحة وفنادق مقطم

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد تكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج شعبة

نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية س. نظم معلومات إدارية

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف

المعهد العالي للعلوم التجارية باني قبر

ج. عمالية علاقات صناعية اسيوط

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية- ش إدارة أعمال

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بدمياط جيزة

العالي للحاسب ونظم المعلومات بنظم تجمع خامس

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية باوسيم جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس- البحيرة

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج إخميم

ج. عمالية علاقات صناعية منصوره

العالي دراسات نوعيه سياحة وفنادق جيزه

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباس- الشرقية

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

ج. عمالية علاقات صناعية اسماعلية

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشربت

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطة الهرم

ج.عمالية علاقات صناعية أسوان

ج. عمالية علاقات صناعية رأس البر

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شيراتون س. نظم معلومات إدارية

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

العالي حاسب وإدارة س. نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر ايجوب

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بورسعيد

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