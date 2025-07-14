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شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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نتيجة الدبلومات الفنية 2025، اعتمد  وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري.

 

ويتساءل البعض عن قواعد وشروط قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2025. أصدر وزير التعليم العالي القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025.

 

نظام قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

وفقا للقرار الجديد يتم قبول طلاب الشهادات الفنية الحاصلين على الشهادة عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويقبل التنسيق طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام ۲۰۲٥ بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

 

ضوابط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

  • فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، التربية، الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية -الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة.
  • التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.
  • يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي بمجموع درجات ۷۰% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.
  • كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع ۷۵% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.
  • ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.
  • المعاهد العالية للسياحة والفنادق.
  • المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق

 

 

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