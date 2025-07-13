الأحد 13 يوليو 2025
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تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات.. التعليم تحدد قائمة بالمعاهد.. وهذا موقف طلاب الزراعة

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025..اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وحددت وزارة التعليم العالي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات، الكليات والشعب والمعاهد التي يحق لطلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات الالتحاق بها، وفق قواعد القبول التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتستعرض بوابة “فيتو” خلال هذه السطور، جميع الكليات والمعاهد العليا التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2025

كليات تقبل طلاب الدبلومات التجارية نظام 3 و5 سنوات

  • كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه)
  • كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بالزقازيق
  • كلية التكنولوجيا إدارة ونظم المعلومات ببورسعيد
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان
  • برنامج إدارة تشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية
  • كلية الحقوق (انتظام– انتساب موجه)
  • كلية التربية جامعة حلوان (قسم إعداد معلم الحاسب)
  • كلية التربية النوعية بدمياط (قسم إعداد معلم الحاسب)
  • المعاهد الفنية التجارية "شعبة نظم المعلومات" بالفرقة الثانية بالمعاهد العليا، شعبة "نظم المعلومات الإدارية".
  • المعاهد الخاصة المتوسطة من الشعب التجارية والإدارية بالفرقة الأولى بالمعاهد العالية الخاصة "شعبة نظم المعلومات الإدارية".

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات

  • كليات الهندسة
  • كليات الفنون التطبيقية بالشعب الآتية (نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الأوفست "من خريجي المعاهد الفنية الصناعية").
  • كليات الفنون الجميلة (فنون) تخصص ترميم آثار فقط
  • كليات الفنون الجميلة (عمارة)
  • كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي
  • كليات التربية النوعية
  • كليات التربية بحلوان والسويس والمنيا
  • كليات الاقتصاد المنزلي تخصص(ملابس جاهزة) فقط
  • كلية الزراعة بمشتهر شعبة بيولوجي
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية
  • كليات الآثار
  • جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • المعاهد الهندسية العالية الخاصة.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الزراعية نظام 3 سنوات

  • كلية الزراعة بمشتهر ببنها
  • كلية الزراعة قناة السويس
  • كلية الزراعة المنصورة
  • كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية
  • كلية الزراعة الوادي الجديد
  • كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة العلوم الزراعية) الزقازيق
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق الإسكندرية
  • كلية التربية بشبين الكوم المنوفية
  • كلية التربية كفر الشيخ
  • كلية التربية دمنهور
  • كلية التربية طنطا
  • كلية التربية المنيا
  • المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (المطرية – الإسكندرية – بورسعيد – قنا)
  • المعاهد الفنية للسياحة والفنادق "  شعبة المطاعم "(المطرية – الإسكندرية – قنا)

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية للسياحة والفنادق

  • برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية
  • معهد فني فنادق المطرية شعبة المطاعم فقط
  • معهد فني فنادق الإسكندرية شعبة المطاعم فقط
  • معهد فني فنادق بورسعيد
  • معهد فني فنادق قنا شعبة المطاعم فقط
  • معهد فني فنادق المطرية "شعبة مطاعم".

 

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