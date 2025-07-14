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الانتهاء من إنشاء ملعب نجيل صناعي بمركز شباب منقباد بأسيوط

ملعب نجيل صناعي بمركز
ملعب نجيل صناعي بمركز شباب منقباد، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من إنشاء ملعب نجيل صناعي وملحقاته بمركز شباب منقباد، بتكلفة تقديرية بلغت مليون ونصف المليون جنيه، وذلك بنظام حق الانتفاع (BOT) لمدة تسع سنوات، في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية الشبابية والرياضية وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية.

تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع الجديد يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، وتوفير بيئة رياضية آمنة وجاذبة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن قطاع الشباب والرياضة يحظى باهتمام بالغ كونه يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان.

 

 

وأضاف محافظ أسيوط أن نظام حق الانتفاع (BOT) الذي تم تطبيقه في تنفيذ هذا المشروع، يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يتيح الفرصة لإنشاء وتطوير مشروعات خدمية ورياضية دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول والمنشآت.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، في تنفيذ المشروعات الرياضية على أرض الواقع، وحرصهم على سرعة الإنجاز وفقًا للمعايير الفنية والاشتراطات المطلوبة، بما يحقق أعلى استفادة لشباب المحافظة ورواد مراكز الشباب.

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واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في دعم قطاع الشباب والرياضة، والعمل على استكمال تطوير مراكز الشباب والأنشطة الرياضية في مختلف المراكز والقرى، إيمانًا بدورها الحيوي في بناء الوعي وتفريغ الطاقات الإيجابية لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار مباشر في تنمية المجتمع.

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