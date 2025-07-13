رئيس جامعة أسيوط يفتتح الحديقة النباتية بـ1864 فصيلة متنوعة ونادرة (صور)

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد 13 يوليو 2025، الحديقة النباتية المفتوحة داخل الحرم الجامعي، والتي تُعد واحدة من أبرز المبادرات البيئية والعلمية التي تنفذها الجامعة، حيث تهدف إلى دمج الجوانب التعليمية والبحثية مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتم تنفيذ مشروع الحديقة تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة المشرفة على المشروع، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي، عميد كلية العلوم ونائب رئيس اللجنة، والدكتور عصام فضل أبو زيد، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المشروع.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الحديقة تمثل مكتبة نباتية حيّة ومرجعًا علميًا للباحثين والهواة والطلاب، وتضم نحو 1864 شجرة ونباتًا من الفصائل المتنوعة والنادرة، تشمل الأشجار دائمة الخضرة، والنخيل، وأشجار الفاكهة، والنباتات الطبية والزينة، إلى جانب الأنواع الاستوائية والباسقات الضخمة، مما يعزز من القيمة البيئية والجمالية للحرم الجامعي، ويدعم رؤية الجامعة في توفير بيئة تعليمية صحية ومستدامة.

توثيق بيانات النباتات والأشجار داخل الحرم الجامعي

وخلال جولته بالحديقة، أكد رئيس جامعة أسيوط أن مشروع الحديقة يمثل خطوة مهمة نحو توثيق بيانات النباتات والأشجار داخل الحرم الجامعي، ودعم الأبحاث العلمية المتخصصة في مجالات علوم النبات، مشيرًا إلى دوره الفعّال في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من تهيئة بيئة جامعية آمنة وصحية ومستدامة.

وأضاف الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط ملتزمة بمواصلة تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات لتكون أكثر توافقًا مع المعايير البيئية، من خلال التوسع في المسطحات الخضراء، والتوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ عليها، لما تمثله من قيمة جمالية وتأثيرات إيجابية على الصحة العامة والبيئة، وهو ما يعزز من دمج الأنشطة البيئية ضمن استراتيجية الجامعة التنموية.

وشهد الافتتاح حضور عدد من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص المعنيين بشئون البيئة، وطلاب جامعة الطفل والمشرفين عليهم.

وأوضح الدكتور عبد الحميد أبو سحلي أن الحديقة النباتية تمثل فضاءً معرفيًا وبيئيًا مفتوحًا، وتوفر منصة للتعليم العملي والبحث الميداني، كما تعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالنباتات والتنوع البيولوجي لدى المجتمع الجامعي.

وأشار الدكتور عصام فضل إلى أن الحديقة مزودة بلافتات تعريفية لكل نبات، تشمل الاسم العلمي والدارج والفصيلة النباتية، ومعلومات موجزة عن الفوائد والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى رمز QR Code يمكن مسحه عبر الهاتف الذكي للحصول على معلومات تفصيلية من صفحة إلكترونية متخصصة على موقع الجامعة.

وتضم اللجنة في عضويتها، الدكتور أبو بكر محمد الطيب وكيل كلية العلوم بجامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سید شحاته عابدین المشرف على إدارة الحدائق بالجامعة، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أستاذ مساعد بقسم النبات بالكلية، والدكتور سعيد مصطفى محمد أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، وأميرة محمد عبد العال مدرس مساعد بقسم النبات بالكلية، وأحمد محمد حسن مدير إدارة الشئون العامة بالكلية، وشذا أحمد أبو العباس مسئول وحدة الإعلام بالكلية، ومصطفى حسن مسئول وحدة الحدائق والمشاتل بالكلية، ودعاء مصطفى مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، وعبد الحميد بيومي محمد إداري بمكتب وكيل الكلية، وعمر أحمد عبد العال مدير مكتب وكيل الكلية وأمين اللجنة.

ويُعد هذا المشروع خطوة متقدمة نحو جامعة خضراء، تضع في أولوياتها الحفاظ على البيئة وتوظيف مواردها في خدمة العلم والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.