بايرن ميونخ يحصد جائزة في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية، حصد بايرن ميونخ الألماني جائزة اللعب النظيف في كأس العالم للأندية 2025 رسميا بعد انتهاء منافسات البطولة.

وانفرد تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية 2025، برقم استثنائي بعد نهاية البطولة التي إقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

ويعد فريق تشيلسي الأكثر تهديفا في المسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما جاء أوكلاند سيتي كأكثر الفرق استقبالا للأهداف في مونديال الأندية 2025 بعدما استقبلت شباكه 17 هدفا.

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية 2025 بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان 3-0 في المباراة النهائية للبطولة في حضور 81 ألف متفرج.

عدد أهداف مونديال الأندية 2025

وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل 195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي



ريال مدريد الإسباني (5 ألقاب ) أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022

برشلونة الإسباني (3 ألقاب ) أعوام 2009، 2011 و2015

كورنثيانز البرازيلي (2 لقب ) 2000، 2012

بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب ) 2013، 2020

تشيلسي الإنجليزي (2 لقب) 2021، 2025

ليفربول الإنجليزي (لقب واحد) عام 2019

إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد) عام 2006

ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005

إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007

مانشستر يونايتد (لقب واحد) عام 2008

إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010

مانشستر سيتي الإنجليزي (لقب واحد ) عام 2023

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