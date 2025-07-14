مشاهد لاتفوتك من نهائي مونديال الأندية 2025.. خناقة شوارع بين لاعبي تشيلسي وباريس سان جيرمان.. ترامب يصر على الاحتفال مع البلوز.. ورد فعل ناصر الخليفي

نهائي كأس العالم للأندية، توج تشيلسي الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 3-0 على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في المباراة النهائية.

وشهد نهائي مونديال الأندية 2025 عددا من المشاهد يأتي على رأسها رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المنصة بعد تسليم كأس العالم للأندية لفريق تشيلسي والإصرار على الاحتفال مع اللاعبين في مشهد طريف نال استغراب بالمر وريس جيمس ثنائي البلوز على الأخص.

خناقة شوارع بين لاعبي تشيلسي وباريس سان جيرمان

كما شهد نهائي مونديال الأندية عقب المباراة شجار بالأيدي بين لاعبي باريس سان جيرمان وتشيلسي الإنجليزي في مشهد عبثي عقب انتهاء مباراة نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب نهاية اللقاء التقطت عدسات الكاميرات مشادة قوية بين لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وجواو بيدرو مهاجم فريق تشيلسي، انتهت بتعدي إنريكي بالضرب على المهاجم البرازيلي، وظهر حارس الفريق الباريسي دوناروما أيضا غاضبا وقام بدفع بيدرو الذي سقط على الأرض وأمسك بوجهه.

وتدخل عدد من لاعبي الفريقين في الاشتباكات مع بعضهم البعض في مشهد يشبه خناقات الشوارع.

⚠️ إنريكي في ورطة... اعتداء على جواو بيدرو مهاجم #تشيلسي 😳



كم مباراة إيقاف لمدرب باريس برأيكم بعد هذه اللقطة؟ 👀#كأس_العالم_للأندية_2025 pic.twitter.com/ahViFVGJRL — 90+ (@90PlusKora) July 13, 2025

ثالث المشاهد هو رصد الكاميرات رد فعل ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بعد انهيار باريس سان جيرمان أمام تشيلسي بثلاثية في أحداث النهائي.

وبدا القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قمة غضبه بعد تخلف فريقه بثلاثية دون رد أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمس الأحد.

وتوج تشيلسي الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 3-0 على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في المباراة النهائية.

وسجل كول بالمر هدفي تشيلسي الأول والثاني بالدقائق 23 و30 بنفس الطريقة من تصويبة زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى لـ دوناروما، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق باريس سان جيرمان العودة في نتيجه اللقاء، ولكن تصدى دفاع تشيلسي لجميع الهجمات ليحافظ على شباكه نظيفة ويحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وعلي صعيد آخر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الترتيب النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء النادي الأهلي في المركز الـ25 من بين 32 فريقًا مشاركًا، بعد خروجه من الدور الأول عقب نهاية منافسات دور المجموعات.



وشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى، واكتفى بالحصول على نقطتين فقط، ليحتل المركز الرابع في مجموعته، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الثلاث. ورغم عدم تأهله إلى الدور الإقصائي، إلا أن الأهلي تفوق على 7 أندية في الترتيب العام.



وتفوق الأهلي في الترتيب النهائي على كل من: سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، باتشوكا المكسيكي، لوس أنجلوس الأمريكي، الوداد البيضاوي المغربي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

واحتل المارد الأحمر المركز الـ25 رغم أن فارق أهدافه كان -2، لكنه تقدم بفضل نتائجه مقارنة ببعض الأندية الأخرى التي جاءت بعده.

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