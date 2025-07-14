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رياضة

السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية بعد تتويج تشيلسي بنسخة 2025

السجل الذهبي لأبطال
السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي

 كأس العالم للأندية، أسدل الستار على منافسات كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي الإنجليزي، بالبطولة بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 3-0 على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في المباراة النهائية.

 

 

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي


ريال مدريد الإسباني (5 ألقاب )  أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022

برشلونة الإسباني (3 ألقاب ) أعوام  2009، 2011 و2015

كورنثيانز البرازيلي  (2 لقب )  2000، 2012

بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب )  2013، 2020

تشيلسي الإنجليزي (2 لقب) 2021، 2025

ليفربول الإنجليزي (لقب واحد)  عام 2019

إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد)  عام 2006

ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005

إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007

مانشستر يونايتد  (لقب واحد) عام 2008

إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010

مانشستر سيتي الإنجليزي (لقب واحد ) عام 2023

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