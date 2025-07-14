الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصاد مونديال الأندية 2025، تشيلسي الأقوي هجوما وأوكلاند الأكثر استقبالا للأهداف

تشيلسي
تشيلسي

كأس العالم للأندية، انفرد تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية 2025، برقم استثنائي بعد نهاية البطولة التي إقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

ويعد فريق تشيلسي الأكثر تهديفا في المسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما جاء أوكلاند سيتي كأكثر الفرق استقبالا للأهداف في مونديال الأندية 2025 بعدما استقبلت شباكه 17 هدفا.

 

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية 2025 بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان 3-0 في المباراة النهائية للبطولة في حضور 81 ألف متفرج.

عدد أهداف مونديال الأندية 2025

وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل  195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.

 

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي


ريال مدريد الإسباني (5 ألقاب )  أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022

برشلونة الإسباني (3 ألقاب ) أعوام  2009، 2011 و2015

كورنثيانز البرازيلي  (2 لقب )  2000، 2012

بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب )  2013، 2020

 

تشيلسي الإنجليزي (2 لقب) 2021، 2025

ليفربول الإنجليزي (لقب واحد)  عام 2019

إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد)  عام 2006

ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005

إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007

مانشستر يونايتد  (لقب واحد) عام 2008

إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010

مانشستر سيتي الإنجليزي (لقب واحد ) عام 2023

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية تشيلسي بطل كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 اوكلاند سيتي بايرن ميونخ باريس سان جيرمان مانشستر سيتي

مواد متعلقة

مشاهد لاتفوتك من نهائي مونديال الأندية 2025.. خناقة شوارع بين لاعبي تشيلسي وباريس سان جيرمان.. ترامب يصر على الاحتفال مع البلوز.. ورد فعل ناصر الخليفي

السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية بعد تتويج تشيلسي بنسخة 2025

ماذا قال مدرب تشيلسي بعد التتويج بكأس العالم للأندية؟

شاهد رد فعل ناصر الخليفي بعد انهيار باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

خسارة باريس سان جيرمان نهائي مونديال الأندية تشعل صراع الكرة الذهبية

حبس وغرامة، عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية