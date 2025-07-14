حصاد مونديال الأندية 2025، تشيلسي الأقوي هجوما وأوكلاند الأكثر استقبالا للأهداف
كأس العالم للأندية، انفرد تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية 2025، برقم استثنائي بعد نهاية البطولة التي إقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.
ويعد فريق تشيلسي الأكثر تهديفا في المسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
فيما جاء أوكلاند سيتي كأكثر الفرق استقبالا للأهداف في مونديال الأندية 2025 بعدما استقبلت شباكه 17 هدفا.
وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية 2025 بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان 3-0 في المباراة النهائية للبطولة في حضور 81 ألف متفرج.
عدد أهداف مونديال الأندية 2025
وشهدت بطولة مونديال الأندية تسجيل 195 هدفا بواقع 144 هدفا بدور المجموعات و51 هدفا بالأدوار الإقصائية حتى النهائي.
السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية بعد تتويج تشيلسي
ريال مدريد الإسباني (5 ألقاب ) أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022
برشلونة الإسباني (3 ألقاب ) أعوام 2009، 2011 و2015
كورنثيانز البرازيلي (2 لقب ) 2000، 2012
بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب ) 2013، 2020
تشيلسي الإنجليزي (2 لقب) 2021، 2025
ليفربول الإنجليزي (لقب واحد) عام 2019
إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد) عام 2006
ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005
إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007
مانشستر يونايتد (لقب واحد) عام 2008
إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010
مانشستر سيتي الإنجليزي (لقب واحد ) عام 2023
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