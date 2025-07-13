الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

انطلاق تدريبات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بمكتبة مصر العامة بأسيوط (صور)

ندوة تمكين المرأة
ندوة تمكين المرأة بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تنظيم تدريبات وندوة لتمكين المرأة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بمكتبة مصر العامة ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي لدى النشء والشباب بالقضايا العامة والمجتمعية المختلفة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط قد نظمت تدريب للأخصائيين من مديرية التربية والتعليم على الاستعمال الأمن على الانترنت، ودورات عن المواطنة الرقمية وحماية البيانات على الانترنت وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي فضلًا عن ندوات للفتيات والسيدات عن تمكين المرأة اقتصاديًا من مبادرة "قدوة تك" وذلك وذلك في إطار تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين ضمن البرتوكول الموقع بين محافظة أسيوط ووزارة الاتصالات حيث حضر خلالها الدكتور محمد سعد مدير وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنسق بروتوكول محافظة أسيوط. 

تدريب المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت

وأكمل عمر مسؤول تدريب المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود ربيع مدير مشروع طور وغير بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد احمد منسق ومدرب بمشروع طور وغير بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس مصطفى محسب منسق مشروع طور وغير بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود صلاح الدين مدرب في مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية كالهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد جيل قادر على التطوير واستكمال عملية البناء والتنمية عن طريق العمل على مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي. 

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وخاصة النشء والشباب وفقًا للإمكانات المتاحة.

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