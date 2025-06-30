جامعة أسيوط تشترط موافقة المجلس على تنظيم حفلات التخرج

عقد مجلس جامعة أسيوط اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الجلسة، وجّه الدكتور المنشاوي، باسم جامعة أسيوط وأعضاء مجلسها، أسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، وأبطال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أنها شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله أن يحفظه، وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار.

كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة إلى أسرة جامعة أسيوط وجميع منتسبيها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، سائلًا المولى عز وجل أن يكون عامًا حافلًا بالنجاح والإنجازات، يحمل الخير والتوفيق لأبناء الجامعة، ولمصر، وللأمة الإسلامية.

حوار التعليم العالي العابر للحدود"

وأشاد مجلس جامعة أسيوط بما حققته الجامعة مؤخرًا من إنجازات وفعاليات بارزة تعكس حيوية الأداء وتكامل الجهود، وعلى رأسها مشاركة الدكتور أحمد المنشاوي في وفد التعليم العالي المصري بفعاليات "حوار التعليم العالي العابر للحدود"، والذي استضافته مدينة كارديف بالمملكة المتحدة، بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ممثلين عن 22 دولة. وقد جاءت مشاركة جامعة أسيوط متميزة، حيث استعرضت خلالها تطور منظومة التعليم العالي في مصر والدور الريادي الذي تضطلع به الجامعة في هذا المجال.

جاهزية مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الآلي لتقديم الدعم للطلاب

وأكد الدكتور المنشاوي، على جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل الحاسب الآلي لتقديم الدعم والإرشاد للطلاب خلال فترة التنسيق واختبارات القدرات، مع توفير كوادر متخصصة للدعم الفني. وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني والمنشآت والمعامل قبل بدء العام الجامعي 2025 /2026.

كما وجّه باستمرار الأنشطة الطلابية الصيفية في المجالات الرياضية والفنية والثقافية، بهدف تنمية روح الانتماء الوطني واستثمار طاقات الطلاب الإبداعية.

واستعرض الدكتور المنشاوي، خلال الجلسة أبرز الأنشطة والإنجازات التي شهدها شهر يونيو، والتي كان من أبرزها استقبال الجامعة لعدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم السفير الهندي، في زيارة أثمرت عن فتح آفاق واعدة للتعاون الدولي، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي في مجال الدراسات العليا بكلية التجارة، دعمًا لدور الجامعة في تحقيق التنمية المتكاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما استعرض رئيس الجامعة التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية، حيث قفزت 62 مركزًا عالميًا في تصنيف US News لعام 2025، محتلة المرتبة 14 على مستوى الجامعات الإفريقية، والسابعة بين الجامعات المصرية، إلى جانب إدراجها في 16 تخصصًا علميًا مختلفًا. كما أحرزت الجامعة تقدمًا لافتًا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، لتحتل المركز 301 عالميًا، والثاني على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، في تأكيد على التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة أدائها المؤسسي.

عدم تنظيم أو إقامة أي حفلات خارج نطاق الحرم الجامعي

وأكد الدكتور المنشاوي، ضرورة التزام اتحادات طلاب الكليات بجامعة أسيوط بعدم تنظيم أو إقامة أي حفلات خارج نطاق الحرم الجامعي، مع الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنظيم حفلات التخرج، والتي تنص على قصر إقامة تلك الحفلات والفعاليات الطلابية داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة فقط.



وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم حفلات التخرج لا يتم إلا بعد اعتماد مجلس الجامعة رسميًا لنتائج الخريجين، ووفقًا للوائح والإجراءات المنظمة.

وأقر مجلس الجامعة الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025 /2026، والتي تشمل مواعيد بدء وانتهاء الدراسة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف العام، كما وافق المجلس على الرسوم الدراسية المقررة للطلاب مؤكدًا عدم وجود أي زيادات للعام الجديد، إلى جانب اعتماد عدد من القواعد التنظيمية الخاصة بتحويل الطلاب ونقل قيدهم من وإلى كليات الجامعة خلال العام ذاته.

ووافق المجلس على تعديلات اللائحه الدراسيه لبرنامج الامن السيبراني مرحله البكالوريوس بنظام الساعات المعتمده بكليه الحاسبات والمعلومات (برنامج خصم مصروفات) وذلك طبقا لتعليمات لجنه قطاع علوم الحاسب والمعلوماتيه ووفقا للاطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهوريه مصر العربيه وهي تعد اول لائحه تتعرض للاطار المرجعي الاسترشادي الذي تم وضعي بمعرفه المجلس الاعلى للجامعات.

وأقر مجلس الجامعة تعيين عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بمختلف كليات الجامعة، إلى جانب اعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية بمختلف الكليات.

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