حصاد مونديال الأندية، الفيفا يسلط الضوء على أصغر وأكبر لاعب تسجيلا للأهداف

حصاد المونديال، سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على أكبر وأصغر لاعب سجل أهدافا في كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت صفحة الفيفا صورة ثنائية لكلا من رودريجو مورا لاعب بورتو البرتغالي، وراموس لاعب مونتيري المكسيكي تحت عنوان الأصغر والأكبر تسجيلا للأهداف بمونديال الأندية.

وتصدر رودريجو مورا جناح نادي بورتو، قائمة أصغر المسجلين في مونديال الأندية، بعمر 18 عاما و49 يوما بعدما سجل هدفه الوحيد في البطولة بمهارة فردية، أمام النادي الأهلي بدور المجموعات.

فيما أصبح سيرجيو راموس، مدافع مونتيري البالغ من العمر 39 عاما، أكبر لاعب سجل خلال بطولة مونديال الأندية عبر التاريخ.

ونجح الإسباني سيرجيو راموس لاعب مونتيري في إحراز هدف مونتيري أمام إنتر ميلان ليصبح أكبر لاعب يسجل فى تاريخ مونديال الأندية وعمره 39 عامًا و90 يومًا.

وتخطى راموس النجم الأرجنتيني خافيير زانيتي، الذي سجل هدفًا في مونديال الأندية نسخة 2010، بعمر 37 عامًا و127 يومًا، قبل أن يتخطاه المدافع الإسباني.

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