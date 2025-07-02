أول تعليق من راموس بعد الخروج من كأس العالم للأندية

أكد المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب فريق مونتيري المكسيكي أن فريقه قدم كل ما لديه خلال المباراة بوروسيا دورتموند، مشيرًا إلى أن الهزيمة رغم قسوتها كانت بشرف، بعد الأداء القوي الذي ظهر به اللاعبون على مدار اللقاء.

وقال راموس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “جمهورنا وكل من يفهم كرة القدم رأى أننا بذلنا أقصى جهدنا من أجل الفوز، أحيانا تسير الأمور لصالحك، وأحيانا أخرى لا، لكن يجب أن نتقبل الخسارة برؤوس مرفوعة”.

وتحدث راموس قائلا: “كنا نعلم أن دورتموند يمتلك كفاءة هجومية عالية بفضل سرعة لاعبيه وقوة مهاجمه جيراسي، وقد كانوا مؤثرين للغاية في الشوط الأول”.

واختتم راموس تصريحاته قائلًا: “نحن سعداء بما قدمناه، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تشتهي”.

بوروسيا دورتموند يطيح بـ مونتيري من مونديال الأندية

أحبط بروسيا دورتموند الألماني، مغامرة مونتيري المكسيكي، وخطف آخر بطاقات التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه الثمين على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال الأندية.

وافتتح سيرو جيراسي التسجيل في الدقيقة الـ14 للفريق الألماني، حيث تسلم تمريرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة ببراعة في الزاوية اليمنى لمرمى مونتيري.

وعاد جيراسي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ24، مستغلًّا عرضية أرضية من كريم أديمي، حيث أودع الكرة بدقة على يسار الحارس.

وفي الشوط الثاني، قلص مونتيري الفارق مبكرًا عبر جيرمان بيرتيرامي في الدقيقة الـ48، إذ حوَّل عرضية من الجهة اليسرى برأسية قوية إلى الشباك.

ورغم محاولات الفريق المكسيكي للتعادل، تمكن دورتموند من الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

وحصل جوب بيلينجهام لاعب دورتموند على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ28 ليتأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد في ربع النهائي، وبالتالي لن يواجه شقيقه الأكبر جود، نجم الملكي.

ويستعد بروسيا دورتموند الآن لمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي البطولة، والذي تأهل بدوره بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.