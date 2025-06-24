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رياضة

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

الأهلي وبورتو، فيتو
الأهلي وبورتو، فيتو

علقت صحيفة آس الإسبانية عن خروج الأهلي من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعادل الأهلي مع بورتو البرتغالي 4- 4 صباح اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ليودع البطولة برصيد نقطتين فقط.

آس الإسبانية تعلق على خروج الأهلي 

وقالت صحيفة آس الإسبانية: "الجولة الأخيرة من كأس العالم للأندية شهدت مواجهة بين بورتو والأهلي حيث كان كل شيء يعتمد على العاطفة. 

وأضافت: في مباراة لم يكن فيها التأهل معتمدًا على أي من الفريقين، وكان الجنون حاضرا تراجعت العقلانية، وتحول الفوز إلى التركيز الرئيسي لإثبات أن الفريقين يغادران المنافسة بشرف لم يجداه في الجولات السابقة. 

وتابعت: يغادر بورتو كأس العالم للأندية مع المزيد من الشكوك أكثر من اليقين.. مركز مدربه في خطر، ويبدو من الصعب التكهن بما سيحدث له.. الأهلي، رغم النتائج، يغادر مع شعور مرير باستعادة بعض الهيبة العالمية، مع بداية جيدة مع خوسيه ريبيرو.

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صحيفة آس الإسبانية كأس العالم للأندية مونديال الأندية بورتو والاهلي بورتو البرتغالي

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