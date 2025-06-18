بعد هدفه في إنتر، راموس يقتنص رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، نجح الإسباني سيرجيو راموس لاعب مونتيري في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25 من زمن المباراة التي جمعت مونتيري وإنتر ميلان ليصبح أكبر لاعب يسجل فى تاريخ مونديال الأندية وعمره 39 عامًا و90 يومًا.

وأحرز راموس هدف التقدم لمونتيري في الدقيقة 25 وتعادل مارتينيز في الدقيقة 42.

وتخطى راموس النجم الأرجنتيني خافيير زانيتي، الذي سجل هدفًا في مونديال الأندية نسخة 2010، بعمر 37 عامًا و127 يومًا، قبل أن يتخطاه المدافع الإسباني.

¡SERGIO RAMOS ES ETERNO! 🐐



Con 39 años y el hambre intacta. Haciendo lo que siempre ha hecho: marcar y seguir aumentando su LEYENDA 🪄@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/uZxuJ7DPgS — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

كما نال راموس لقب رجل المباراة بعد أدائه الرائع، رغم تسجيل لاوتارو مارتينيز هدفًا أحبط به مونتيري وجلب نقطة التعادل لفريقه.

وهذه المرة الثانية التي يسجل فيها راموس هدفًا في شباك إنتر ميلان في مباراتين ضد هذا العملاق الإيطالي، وجاء الهدفان بضربتي رأس بعد ركلتين ركنيتين، حيث سجل لأول مرة في أبطال أوروبا في 2020.

ويأتي ترتيب الهدافين الأكبر سنًا في كأس العالم للأندية:

سيرجيو راموس (39 عامًا و80 يومًا) خافيير زانيتي (37 عامًا و127 يومًا) نيكولاس أوتاميندي (37 عامًا و125 يومًا)

أنخيل دي ماريا (37 عامًا و123 يومًا

وسجل سيرجيو راموس في مباراتيه أمام إنتر ميلان وكلاهما برأسيتين من ركلات ركنية وكان الهدف الأول في دوري أبطال أوروبا 2020

وبهدف راموس، بمرمى إنتر ميلان، ارتفع رصيد لاعب ريال مدريد الإسباني الأسبق، التهديفي في بطولة كأس العالم للأندية إلى 4 أهداف في الظهور السابع له في المسابقة.

وتعادل فريقا إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري بهدف لكل فريق بالجولة الأولى ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتساوى مونتيري مع إنتر في المركزين الثاني والثالث، بنقطة واحدة لكل منهما، في المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية 2025، خلف المتصدر ريفر بليت الذي فاز في (3-1) على أوراوا رد دايموندز.

مباراة إنتر ميلان ومونتيري

جاءت فرصة لإنتر بعد فاصل من التمريرات تنتهي عند بافارد ويسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

ثم عرضية لانتر كاد ان يقابلها لاوتارو بتسديدة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة.

وهدف ضائع لإنتر بعد تمريرة عرضية من باريلا ويقابلها دارميان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة.

وفرصة هدف لمونتيري بعد تسديدة قوية من أوكامبوس على حدود منطقة الجزاء وتصطدم في الدفاع وتخرج ركنية.

وجاء هدف مونتيري الأول بعد كرة عرضية من ركنية وارتقاء ورأسية قوية من راموس داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 25.

وجاء هدف إنتر ميلان الأول بعد تمريرة عرضية من أوجوستو داخل منطقة الجزاء ويقابلها لاوتارو مارتينيز بلمسة من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 42.

تشكيل إنتر ميلان أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام مونتيري كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دارميان - باريلا - أسلاني - مختاريان - كارلوس.

خط الهجوم: إسبوسيتو - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل مونتيري أمام إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل مونتيري كالآتي:

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونتيري

تُذاع مباراة إنتر ميلان ضد مونتيري عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف، في حين أن مونتيري كان بطل كأس أبطال كونكاكاف عام 2021.

ويتواجد إنتر ميلان في المجموعة الخامسة والتي تضم كلًا من مونتيري، ريفر بليت وأوراوا ريد دايموندز.

مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا.

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً.

الخميس 26 يونيو

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًّا.

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