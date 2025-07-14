إبراهيم عادل يسافر اليوم إلى الإمارات للخضوع للكشف الطبي في الجزيرة

يغادر اليوم الإثنين إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى الإمارات للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع رسميا لنادي الجزيرة الإماراتي.

بيراميدز يوافق على عرض الجزيرة لضم إبراهيم عادل

وأنهى نادي بيراميدز اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي بانتقال لاعبه إبراهيم عادل إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم عادل ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي

وأنهي الناديين إجراءات الصفقة بموافقة اللاعب على انتقاله مقابل 5 ملايين دولار ليدخل قائمة أغلى الصفقات بالدوري المصري.

جاء ذلك رغم العروض الأوروبية التي تلقاها اللاعب مؤخرا لكن بيراميدز رأى أن المقابل النادي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب الدولي.

إبراهيم عادل من المريخ البورسعيدي إلي بيراميدز

وبدأ إبراهيم عادل مسيرته الكروية بصفوف فريق نادي المريخ قبل أن ينتقل إلى بيراميدز وهو تحت 21 عاما في عام 2017- 2018.

وتألق مع الفريق السماوي كما ظهرت إمكانياته الكروية مع منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي.

ولعب صاحب الـ 24 عاما مع بيراميدز في الموسم الماضي 35 مباراة بواقع 2526 دقيقة، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 12 تمريرة

بيراميدز يلتقي الرجاء وديا

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن اتفاقه على أولى المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي انطلقت قبل عدة أيام بتدريبات يومية صباحا ومساء.

وأوضح المدير الإداري أن الفريق سيخوض أولى مبارياته الودية بمواجهة فريق الرجاء مطروح مساء الخميس المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي.

واختتم بيراميدز المرحلة الأولى من برنامج الإعداد امس بتقسيمة بين لاعبي الفريق، قبل الحصول على راحة اليوم الاثنين، قبل العودة الثلاثاء لبدء المرحلة الثانية، والتي يعقبها معسكر الإعداد الخارجي والذي يتخلله عدة مباريات ودية متدرجة القوة.

تدريبات بيراميدز

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.



ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية اليوم الإثنين من تدريبات الفريق خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غد الثلاثاء قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا الخميس القادم الموافق ال17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بالدفاع الجوي بالقاهرة

عودة المعارين إلي بيراميدز

عاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

بيراميدز الاول عربيا وافريقيا

وتصدر فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا تصنيف الأندية العربية والإفريقية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء متفوقا علي الاهلي والزمالك.

وجاء بيراميدز في الترتيب 45 عالميا والأول عربيا وأفريقيا

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