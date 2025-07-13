يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة غدا

منح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية غدا الإثنين من تدريبات الفريق خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غد الثلاثاء قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

موعد سكر بيراميدز في تركيا

يغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا الخميس القادم الموافق ال17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بالدفاع الجوي بالقاهرة

تدريبات بيراميدز

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد قبل تحديد المرحلة الثانية والتي يتخللها المعسكر المغلق، استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

عودة المعارين الي بيراميدز

عاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

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