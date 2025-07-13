بيراميدز يواجه الرجاء وديا الخميس

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن اتفاقه على أولى المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والني انطلقت قبل عدة أيام بتدريبات يومية صباحا ومساء.

وأوضح المدير الإداري أن الفريق سيخوض أولى مبارياته الودية بمواجهة فريق الرجاء مطروح مساء الخميس المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي.

واختتم بيراميدز المرحلة الأولى من برنامج الإعداد اليوم بتقسيمة بين لاعبي الفريق، قبل الحصول على راحة غدا الاثنين، قبل العودة الثلاثاء لبدء المرحلة الثانية، والتي يعقبها معسكر الإعداد الخارجي والذي يتخلله عدة مباريات ودية متدرجة القوة.

تدريبات بيراميدز

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.



ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية غدا الإثنين من تدريبات الفريق خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غد الثلاثاء قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا الخميس القادم الموافق ال17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بالدفاع الجوي بالقاهرة

عودة المعارين إلي بيراميدز

عاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

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