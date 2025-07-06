تطوير مدن جامعة الفيوم وتنمية مهارات العاملين بها

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس إدارة المدن الجامعية عقد جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة رسوم الإقامة والاستضافة للعام الجامعى الجديد 2025/ 2026 وتطوير مطعمي الإسكان الطلابي (2 ــ 4) والصيانة اللازمة للمطاعم والمبانى، وإنشاء منظومة إطفاء حريق بمدينة الطالبات بغرب التعاونيات.

تنمية مهارات العاملين بالمدن الجامعية

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس قرر إلحاق العاملين بإدارة التغذية بالدورات التدريبية التى ترفع من أدائهم وتنمي مهاراتهم بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية من خلال كلية التمريض، ودورات تدريبية فى الإطفاء من خلال الدفاع المدنى بالفيوم.

وأكد رئيس جامعة الفيوم ، أنه سيتم تطوير واستحداث في الأنشطــة الطلابيــة للمدن الجامعيـة، وتطوير ملعب مدينة الطالبات بغرب التعاونيات ليشمل ألعاب (كرة سلة ــ الكرة طائرة ــ كرة يد)

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