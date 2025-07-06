الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطوير مدن جامعة الفيوم وتنمية مهارات العاملين بها

تطوير المدن الجامعية،
تطوير المدن الجامعية، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس إدارة المدن الجامعية عقد جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة رسوم الإقامة والاستضافة للعام الجامعى الجديد 2025/ 2026 وتطوير مطعمي الإسكان الطلابي (2 ــ 4) والصيانة اللازمة للمطاعم والمبانى، وإنشاء منظومة إطفاء حريق بمدينة الطالبات بغرب التعاونيات.

 

تنمية مهارات العاملين بالمدن الجامعية

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس قرر إلحاق العاملين بإدارة التغذية بالدورات التدريبية التى ترفع من أدائهم وتنمي مهاراتهم بالتعاون مع  كلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية من خلال كلية التمريض، ودورات تدريبية فى الإطفاء من خلال الدفاع المدنى بالفيوم.

بحث 55 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بمراكز وقرى الفيوم

جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية بقرية إبجيح

 وأكد رئيس جامعة الفيوم ، أنه سيتم تطوير واستحداث في الأنشطــة الطلابيــة للمدن الجامعيـة، وتطوير ملعب مدينة الطالبات بغرب التعاونيات ليشمل ألعاب (كرة سلة ــ الكرة طائرة ــ كرة يد)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة المدن الجامعية التعليم والطلاب بالمدن الجامعية خدمة المواطنين كلية السياحة والفنادق كلية التمريض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

بالأسماء، تعليم الفيوم تعلن أوائل المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

الأكثر قراءة

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

غلق تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى السويس الصحراوي لمدة أسبوع

مستشار رئيس النواب يكشف مصير الثانوية العامة وموقف البكالوريا

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

الريان القطري يستهدف نجما أهلاويا جديدا للتعاقد معه

لجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم "الإقليمي الدائري" ومطابقته للمواصفات العالمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية