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جامعة الفيوم تعقد المؤتمر الأول للجنة قطاع الخدمة الاجتماعية

مؤتمر، فيتو
مؤتمر، فيتو

عقدت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاته اليوم الأحد، المؤتمر الأول للجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، تحت عنوان (رؤية للتطوير في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث).

دور الخدمة الاجتماعية في حل قضايا المجتمع

أكد رئيس جامعة الفيوم، أن العلوم الاجتماعية، تسهم في وضع حلول علمية موثوقة للقضايا والمشكلات الاجتماعية الراهنة، وتعد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم إحدى أقدم كليات الخدمة الاجتماعية على مستوي الجمهورية، ووجه أن يخرج المؤتمر بالتوصيات المطلوبة من أجل تطوير طرق تدريس الخدمة الإجتماعية مما يعود بالنفع على كافة المعنيين في هذا المجال.

مناهج الخدمة الاجتماعية تحتاج إلي تطوير

وقال رئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، الدكتور أحمد محمد يوسف إن مناهج وطرق تدريس الخدمة الاجتماعية تحتاج إلى مزيد من التطوير والتحديث، من خلال تبني البرامج الجديدة والبرامج البينية للوقوف على حلول جذرية للمشكلات الراهنة، والتي تحتاج إلى سبل علمية متطورة من أجل دراستها والوقوف على أسبابها.

ودعا أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد المختلفة إلى ضرورة بذل الجهد اللازم لتحديث المناهج القديمة والاهتمام بالتدريب الميداني داخل المؤسسات المختلفة، مع ضرورة الاهتمام بملف الجودة والاعتماد الأكاديمي، وأن ينعكس ذلك على سلوك أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

توصيات المؤتمر في الجلسة الختامية

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات تضمنت تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة قطاع الخدمة الإجتماعية لمراجعة لوائح المعاهد ومراجعة التجارب العالمية والمحلية، ووضع تصور للائحة الموحدة، والعمل على مراجعة مواصفات الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وتشكيل لجنة أخرى لتطوير المعايير القياسية الأكاديمية لقطاع الخدمة الاجتماعية، ويدرس عضو هيئة التدريس  المقرر ذات الصلة بتخصصه العلمي الدقيق فقط، والتأكيد على ضرورة وضع الأطر المرجعية للبرامج البينية المشتركة.

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كما أوصي المؤتمر بوضع استراتيجية لقطاع الخدمة الاجتماعية تناقش القضايا البحثية ذات الأولوية، والتنبيه على ضرورة أن تتخذ المعاهد خطوات جادة نحو الاعتماد والجودة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

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