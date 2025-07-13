الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انهيار بلكونة بحي النويري بمدينة الفيوم

انهيار بلكونة، فيتو
انهيار بلكونة، فيتو

إنهارت بلكونة إحدى شقق الدور التاسع بعمارة في حي النويري بمدينة الفيوم، بدون وقوع إصابات، وأظهرت المعاينة الأولية، أن ضعف الصيانة وراء انهيار البلكونة.

 انهيار بلكونة بحي النويري بالفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة اول الفيوم،  يقيد بإشارة من غرفة عملياتةشرطة النجدة  عن بلاغ من الأهالي، عن  سقوط بلكونه شقة بالدور التاسع  بمساكن النويري، دون وقوع إصابات، وعلى الفور قوة شرطة من قسم شرطة اول الفيوم. 

وتم فرض كردون أمني حول العمارة والاطمئنان علي سلامة السكان، وإخلائهم مؤقتا، حتى يتم الاطمئنان علي سلامة جسم العقار، واخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، فشكل لجنة هندسية لمعرفة أسباب السقوط، وعايز  مهندسي الحي الواقعة، وادعوا تقريرا مفصلا بأسباب انهيار البلكونة.

تحرير 59 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أمن الفيوم حادث انقلاب سيار حادث انقلاب سيارة قسم شرطة أول الفيوم مركز ومدينة الفيوم

مواد متعلقة

صحة الفيوم تكشف حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاة 6 أفراد من أسرة واحدة بسنورس

ساخرون، حكاوي زمان.. موسولينى‭ ‬وتشرشل‭ ‬وسر‭ ‬عزوف‭ ‬بشارة‭ ‬واكيم‭ ‬عن‭ ‬الزواج

لخلاف على الأرض، إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

أسماء 6 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز في الفيوم

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

حقوق الأخوة في الله تعالى

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

الأكثر قراءة

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

معسكر الأهلي في تونس مهدد بالفشل لهذه الأسباب

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على بريستون 1-0 في الشوط الأول

الأهلي يفاوض كولر لإنهاء أزمة الشرط الجزائي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

المزيد
الجريدة الرسمية