انهيار بلكونة بحي النويري بمدينة الفيوم

إنهارت بلكونة إحدى شقق الدور التاسع بعمارة في حي النويري بمدينة الفيوم، بدون وقوع إصابات، وأظهرت المعاينة الأولية، أن ضعف الصيانة وراء انهيار البلكونة.

انهيار بلكونة بحي النويري بالفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة اول الفيوم، يقيد بإشارة من غرفة عملياتةشرطة النجدة عن بلاغ من الأهالي، عن سقوط بلكونه شقة بالدور التاسع بمساكن النويري، دون وقوع إصابات، وعلى الفور قوة شرطة من قسم شرطة اول الفيوم.

وتم فرض كردون أمني حول العمارة والاطمئنان علي سلامة السكان، وإخلائهم مؤقتا، حتى يتم الاطمئنان علي سلامة جسم العقار، واخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، فشكل لجنة هندسية لمعرفة أسباب السقوط، وعايز مهندسي الحي الواقعة، وادعوا تقريرا مفصلا بأسباب انهيار البلكونة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

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