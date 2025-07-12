تطبيق منظومة القياسات البيئية بجميع محطات مياه الفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها بدأت في تطبيق منظومة “القياسات البيئية” بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لها، وتسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل داخل المحطات، وتقليل المخاطر الصحية للعاملين، فضلًا عن الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز جودة الأداء التشغيلي للمحطات.

إجراء القياسات البيئية وفقًا للمعايير المعتمدة

وتعاقدت إدارة شؤون البيئة بالإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بقطاع المعامل مع جهة معتمدة ومتخصصة لإجراء القياسات البيئية وفقًا للمعايير المعتمدة والاشتراطات البيئية المنظمة، وتشمل القياسات " قياس مستويات الضوضاء، وشدة الإضاءة، والوطأة الحرارية، وتركيز الغازات في بيئة العمل، إضافة إلى الأتربة المستنشقة والعالقة، والانبعاثات الغازية الصادرة من المداخن".

وبدأت الجهة المنفذة إجراء القياسات البيئية بمحطات ومعامل قحافة، والعزب القديمة، والعزب الجديدة لمياه الشرب، وجارٍ استكمال باقي المحطات على مستوى المحافظة

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