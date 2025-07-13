إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند كمين الروس، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة، وانقلب في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.