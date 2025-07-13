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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند كمين الروس، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي  الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة، وانقلب في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

 

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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