السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

إخماد حريق شب في سطح منزل بقرية ترسا بالفيوم

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

 تمكنت  قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح أحد المنازل بقرية ترسا، بدائرة مركز سنهور القبلية، قبل أن يمتد الحريق إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات.

 

حريق فوق سطح المنزل

 تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد باندلاع حريق أعلى سطح منزل، بقرية ترسا، بدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وقوة من مركز شرطة سنهور القبلية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى العقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق بعض المخلفات أعلى سطح المنزل،  دون إصابات.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنهور القبلية، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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