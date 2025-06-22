قافلة طبية في سوهاج تفحص 975 حيوانا

أطلقت مديرية الطب البيطري بسوهاج بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، اليوم الأحد، قافلة بيطرية علاجية مجانية بناحية قرية أولاد مأمن بمركز سوهاج وذلك بمشاركة نخبة من من اطباء الكلية ومعهد بحوث صحة الحيوان بسوهاج.

وأعلن الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج عن فحص علاج 975 حالة من الحيوانات وو تشخيص المشاكل التناسلية واجراء العمليات الجراحية.

جاء ذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء الدكتورعبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج والدكتور حسان النعماني -رئيس جامعة سوهاج لتنفيذا لسياسات وتطبيقا لاستراتيجيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية (الإدارة العامة للرعاية والعلاج) بالعمل التشاركي مع كافة جهات ومؤسسات الدولة بعمل قافلة بيطرية علاجية مجانية.

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