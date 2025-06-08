الأحد 08 يونيو 2025
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ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

صورة من التقرير الطبى،
صورة من التقرير الطبى، فيتو

حصلت “فيتو” على التقرير الطبي من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، والخاص بالتعدي بالضرب بالحجارة والرشق على مسئول حماية الأراضى الزراعية أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدى على أرض الزراعية بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج.

ويوضح التقرير الطبي أنه يوجد انفجار فى العين؛ مما أدى إلى تفريغ العين اليسرى وجروح قطعية بالجفن العلوى. 

 

 

التعدي على مسئول حماية الأراضي الزراعية بسوهاج 

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يفيد بتعدي عدد من أهالى قرية ونية الشرقية على مسئول حماية الأراضي الزراعية، أثناء تنفيذ حملة إزالة مبنى التعدي على الأراضي الزراعية أثناء إجازة عيد الأضحى. 

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، وتم ضبط المتهمين، وهم كل من: ناصر ع. ع.، وشقيقه محمد ع. ع. بالتعدي بالضرب على طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارات بحبس متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتعدى بالضرب بالحجارة والرشق على مسئول حماية الأراضى الزراعية. 

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المتسبب في عملية الضرب والتعدي على مسئول حماية الأراضي بمركز سوهاج، والمتسبب له في عاهة مستديمة في عينه، وعرض التقرير الطبي بالحالة على النيابة العامة على وجه السرعة للاستماع لأقوال المجني عليه.

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