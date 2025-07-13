الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة بريستون الودية

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه في أولى مبارياته الودية، اليوم الأحد أمام بريستون استعدادًا للموسم الجديد.

تشكيل ليفربول ضد بريستون 

ويتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:"

الصورة

موعد مباراة ليفربول وبريستون الودية 


تنطلق مباراة ليفربول وبريستون الودية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبريستون الودية 


لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق إذاعة مباراة ليفربول وبريستون الودية، واكتفى ليفربول بذكر كونها ستُبث عبر LFCTV.

ويخوض ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت مباراته الودية الأولى ضد نظيره فريق بريستون، وذلك على ملعب "ديبديل" معقل الخصم في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد.


وأنهى ليفربول الموسم الماضي بعدما حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، في بداية عهد آرني سلوت.

 

وتعاقد ليفربول مع أكثر من لاعب في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وهما جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، أرمين بيتشي وكيركيز، في حين رحل ترينت ألكسندر أرنولد الذي انضم إلى ريال مدريد.


وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ ليفربول بعد خبر وفاة لاعب الفريق ديوجو جوتا، الذي لقى مصرعه رفقة شقيقه، في حادث سيارة مروع في إسبانيا قبل أيام.

وينوي ليفربول تكريم الراحل ديوجو جوتا وشقيقه، في مباراة اليوم ضد بريستون، بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين.

إصابة أحمد حسام مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

آخر تطورات مفاوضات الزمالك الأخيرة مع بتروجت لحسم صفقة حامد حمدان


وأعلن نادي ليفربول عن حجب القميص رقم 20 بشكل دائم في جميع الفرق الرياضية للنادي، تكريمًا للاعب الراجل ديوجو جوتا، وذلك بعد التشاور مع زوجته روتي وعائلته.

وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع مستويات النادي، حيث يأتي هذا القرار تقديرًا لإسهامات جوتا الكبيرة مع الفريق، وتعكس هذه الخطوة التقدير العميق الذي يكنّه النادي لهذا اللاعب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول بريستون ليفربول ضد بريستون محمد صلاح تشكيل ليفربول ضد بريستون

مواد متعلقة

إصابة أحمد حسام مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

أخبار الرياضة اليوم: حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي.. جنش يشكو مودرن سبورت.. وتطور جديد في ملف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

شاهد، ملخص مباراة الزمالك وأورانج الودية وهدف حسام عبد المجيد

 ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. الأبيض يعلن عن 4 صفقات جديدة خلال ساعات.. وكيل أفشة مديرا للتعاقدات بالقلعة البيضاء.. وجون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين آخرين

طارق يحيى لـ مسئولي الزمالك: اللاعب ده لازم يرجع فورًا

مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز

شاهد أهداف مباراة اليابان ضد الصين في بطولة شرق آسيا

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الأهلي يفاوض كولر لإنهاء أزمة الشرط الجزائي

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

إصابة أحمد حسام مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

رسائل السيسي لرؤساء أنجولا وغينيا الاستوائية وغانا (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية