الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

ليفربول يزاحم بايرن وآرسنال للتعاقد مع نجم ريال مدريد

ليفربول
ليفربول

كشف تقرير صحفي إسباني، بانضمام نادي ليفربول لقائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "آس"، انضم ليفربول لآرسنال وبايرن ميونخ، في سباق التعاقد مع اللاعب المرشح لمغادرة الفريق الملكي، هذا الصيف، لكن الريدز لن يقدموا على هذه الخطوة، إلا في حال رحيل الكولومبي لويس دياز.

ولفتت الصحيفة إلى أن دياز منفتح على الرحيل عن ليفربول، في ظل اهتمام برشلونة وبايرن ميونخ.


ولم يتلق الريال أي عروض لضم رودريجو، حتى هذه اللحظة، مع العلم بأن النادي الملكي حدد 100 مليون يورو كثمن لانتقال النجم البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن رغبة رودريجو في البقاء، والإصرار على المشاركة والتأثير مع ريال مدريد، رغم الشكوك التي تحيط بمستقبله.

 

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نادي ليفربول ريال مدريد أرسنال بايرن ميونخ دياز

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