الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

حجب القميص رقم 20 في ليفربول تكريما لجوتا بعد رحيله

جوتا، فيتو
جوتا، فيتو

أعلن نادي ليفربول عن حجب القميص رقم 20 بشكل دائم في جميع الفرق الرياضية للنادي، تكريمًا للاعب الراجل ديوجو جوتا، وذلك بعد التشاور مع زوجته روتي وعائلته.

 وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع مستويات النادي، حيث يأتي هذا القرار تقديرًا لإسهامات جوتا الكبيرة مع الفريق، وتعكس هذه الخطوة التقدير العميق الذي يكنّه النادي لهذا اللاعب.

كما حرص لاعبو فريق ليفربول وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، على تقديم واجب العزاء لعائلة زميلهم البرتغالي ديوجو جوتا، التي حضرت إلى ملعب الأنفيلد اليوم الجمعة، لتلقي العزاء.

ليفربول يكرم جوتا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تكريم لاعبه الراحل دييجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، خلال مباراة بريستون نورث إند الأحد المقبل، في أولى وديات الريدز استعدادًا للموسم الجديد.

وقال ليفربول في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن مباراة بريستون نورث إند ستشهد عدة تكريمات خاصة لجوتا وشقيقه، خاصة أنها ستكون الأولى للفريق منذ وفاة الأخوين في حادث مروري بإسبانيا.

وأوضح ليفربول، أنه قبل انطلاق المباراة سيتم عزف نشيد نادي ليفربول - لن تمشي وحدك أبدًا-، وسيضع النادي المضيف إكليلا من الزهور بجانب مشجعي الفريق الضيف.

وتابع أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على جوتا وشقيقه، كما سيتم عرض التعازي الرقمية على الشاشة وعبر مصابيح LED الموجودة على جانب الملعب، بالإضافة إلى ارتداء كلا الفريقين شارات سوداء.

وعاد لاعبو ليفربول إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، لبدء فترة الإعداد بعد تأجيله بسبب وفاة دييجو جوتا نجم الفريق في حادث مأساوي.

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