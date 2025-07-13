الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك الأخيرة مع بتروجت لحسم صفقة حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان

عقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، جلسة مهمة خلال الساعات الماضية مع مسؤولي نادي بتروجت، وذلك لمناقشة التفاصيل النهائية بشأن انتقال اللاعب حامد حمدان إلى القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة مناقشات إيجابية حول الجوانب المالية وبنود التعاقد، وسط رغبة قوية من الزمالك في حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي تحرك الزمالك السريع في ظل سعي الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في المفاوضات، وسط مؤشرات تؤكد اقتراب التوصل لاتفاق نهائي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف انتقال الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن نادي بتروجت في بيان رسمي رفضه بيع حامد حمدان لصفوف نادي الزمالك نظرا للحاجة الفنية للاعب.

حامد حمدان

وأكد المصدر أن إدارة بتروجت عرضت على حامد حمدان تمديد عقده مع الفريق مع زيادة في راتبه إلا أن اللاعب رفض ذلك تماما مجددا تمسكه بالانضمام إلى الزمالك.

وواصل: "لم يفقد نادي الزمالك الأمل في إتمام صفقة حامد حمدان، بل إن جون إدوارد سيعقد جلسة حاسمة وأخيرة مع إدارة بتروجت خلال الساعات المقبلة؛ من أجل التعاقد مع حامد حمدان مستغلا ضغط اللاعب على إدارة النادي البترولي.

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