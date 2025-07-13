الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

الهلال السعودي يتجه لنجم ليفربول بعد تعثر صفقة أوسيمين

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد من الهلال السعودي، لحسم ملف المهاجم الجديد، بعد فشل صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي.

ويتطلع "الزعيم" لضم مهاجم جديد بدلا من الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها للمرة الثالثة.

 

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن الهلال صوب سهامه نحو الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول من أجل تدعيم مركز رأس الحربة بالموسم الجديد.



وأوضحت أن "هناك رغبة قوية داخل الهلال لحسم الصفقة، خاصة بعد فشل انتقال اللاعب إلى نابولي خلال الأيام الماضية".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نونيز خرج من حسابات الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، بعد ظهوره الباهت في الموسم الماضي، واستمرار إهداره للفرص المحققة.


يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها الهلال اهتمامه بضم نونيز، حيث سبق وأن ارتبط اسم اللاعب بالزعيم مطلع الموسم الماضي.

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