الهلال السعودي يتجه لنجم ليفربول بعد تعثر صفقة أوسيمين

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد من الهلال السعودي، لحسم ملف المهاجم الجديد، بعد فشل صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي.

ويتطلع "الزعيم" لضم مهاجم جديد بدلا من الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها للمرة الثالثة.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن الهلال صوب سهامه نحو الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول من أجل تدعيم مركز رأس الحربة بالموسم الجديد.





وأوضحت أن "هناك رغبة قوية داخل الهلال لحسم الصفقة، خاصة بعد فشل انتقال اللاعب إلى نابولي خلال الأيام الماضية".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نونيز خرج من حسابات الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، بعد ظهوره الباهت في الموسم الماضي، واستمرار إهداره للفرص المحققة.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها الهلال اهتمامه بضم نونيز، حيث سبق وأن ارتبط اسم اللاعب بالزعيم مطلع الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.