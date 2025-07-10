4 نجوم يتقاسمون لقب الهداف التاريخي لمواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي، يتقاسم 4 نجوم لقب الهدافين التاريخيين لمباريات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي قبل نهائي مونديال الأندية 2025.

وسجل كل من الإيفواري ديديه دروجبا (تشيلسي) والأوروجواياني إديسون كافاني (باريس سان جيرمان ) والبلجيكي ايدين هازارد (تشيلسي) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) هدفان لكل منهما في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي.

والتقى باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في 8 مباريات رسمية بين عامي 2004 و2016 وجمعيهم في دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المرتقب في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفوق باريس سان جيرمان في تاريخ المواجهات بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات مقابل فوز تشيلسي في مباراتين فيما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

ويعود تاريخ أول مباراة بين تشيلسي ضد باريس سان جيرمان إلى 14 سبتمبر 2004 في باريس حين التقيا في دور المجموعات في لقاءٍ فاز به البلوز بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

باريس سان جيرمان 0-3 تشيلسي ( عام 2004)

تشيلسي 0-0 باريس سان جيرمان ( عام 2004)

باريس سان جيرمان 3-1 تشيلسي (عام 2014)

تشيلسي 2-0 باريس سان جيرمان (عام 2014)

باريس سان جيرمان 1-1 تشيلسي (عام 2015)

تشيلسي 2-2 باريس سان جيرمان (عام 2015)

باريس سان جيرمان 2-1 تشيلسي (عام 2016)

تشيلسي 1-2 باريس سان جيرمان (عام 2016)

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان مع تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي



تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية



تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وتبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

وحسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهله لنهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد ليقطع تذكرة التأهل للنهائي.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز على فلومينينسي البرازيلي مساء الثلاثاء بهدفين دون مقابل، في دور نصف النهائي ليتأهل للمباراة النهائية.

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