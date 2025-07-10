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رياضة

منتخب مصر يتراجع في تصنيف «فيفا»

منتخب مصر
منتخب مصر

تراجع منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر اليوم الخميس والخاص بمنتخبات العالم.

تراجع منتخب مصر 

واحتل منتخب مصر المركز 34 عالميا بعدما كان يحتل المركز 32 في آخر تصنيف وذلك بعد عدم خوضه مباريات في آخر توقف دولي للمنتخبات.

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينافاسو 

ومن المقرر أن يستضيف ملعب دو 4 أوت في واجادوجو، مباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، في لقاء يقام يوم 8 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديد موعد المباراة عندما يستقر المنتخب البوركيني عليه.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن للدخول في معسكر نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك من أجل مواجهة إثيوبيا ثم بوركينا فاسو يومي 1 و8 سبتمبر المقبل، ومن ثم يعسكر منتخبنا في شهر أكتوبر من جديد لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي شهر ديسمبر يستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا".

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