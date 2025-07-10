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رياضة

فلسفة لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان تسحق كبار أندية أوروبا 0/15

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، تفوقه الساحق خلال الموسم الحالي على الصعيد الفرنسي والأوروبي والعالمي، ويقترب الآن من تحقيق مجد من نوع خاص في كأس العالم للأندية 2025.

وبلغ باريس سان جيرمان المشهد الختامي من مونديال الأندية وضرب موعدا مع تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، في مباراة بنكهة أوروبية خالصة، يبحث فيها كل طرف عن إنهاء موسمه بأفضل طريقة ممكنة، وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

حيث يستهدف باريس اللقب الرابع هذا الموسم، ويبحث البلوز عن ثاني لقب بعد كأس دوري المؤتمر الأوروبي.

إنريكي يتفوق بنتائج عريضة على كبار أندية أوروبا

نجح إنريكي خلال الموسم الجاري في السيطرة على المسابقات المحلية بحصده الدوري والكأس والسوبر في فرنسا، ثم أضاف بعدها دوري أبطال أوروبا بعد مشوار باهر، أنهاه بفوز تاريخي على إنتر ميلان بخماسية نظيفة، والآن يستهدف لقب المونديال ليكون بمثابة الكرز فوق الكعكة، الذي قد يزين خزائن الباريسي لأول مرة في التاريخ.

حقق باريس سان جيرمان مشوار بطل حقيقي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، ونجح في الفوز على ثلاثة أندية أوروبية كبرى دون تلقي أي هدف، هي أتلتيكو مدريد (4-0) وبايرن ميونخ (2-0) وريال مدريد (4-0)، أي أنه تفوق عليهم بمجموع (10-0).

وإذا عدنا للخلف قليلا، فنجد بأن الباريسي نجح في الفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال بخماسية نظيفة، ما يعني أن لويس إنريكي تفوق على أربعة أندية أوروبية عملاقة بنتيجة 15-0 في ظرف قصير، مؤكدا دهاءه التكتيكي وقوته الهجومية والدفاعية، التي زرعها في ظرف قصير بلاعبين شباب وآخرين أعادوا اكتشاف أنفسهم.

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