دراسة حديثة تكشف عن تزايد الإصابة بـ سرطانات الجهاز الهضمي بين الشباب

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبير في حالات سرطان الجهاز الهضمي لدى الفئات العمرية دون الخمسين، مما يدق ناقوس الخطر ويثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه المقلق.

بينما يُعرف أن خطر الإصابة بـالسرطان يزداد بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، حيث يُشخص أكثر من 1% من الأفراد فوق الستين بالسرطان، تكشف دراسات حديثة عن تحول مقلق في هذا النمط، فوفقًا لتحليل جديد نُشر في "المجلة البريطانية للجراحة"، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات سرطان الجهاز الهضمي، خاصة سرطان القولون والمستقيم، بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، دون تحديد سبب واضح لهذا الارتفاع.

ارتفاع قياسي في سرطان القولون والمستقيم بين الشباب

كشف التحليل عن زيادة بنسبة 14.8% في حالات سرطان القولون والمستقيم المبكر بين عامي 2010 و2019، مع تزايد المعدلات عالميًا. تشير المراجعة الشاملة إلى أن العوامل البيئية، والنظام الغذائي، ونمط الحياة قد تكون وراء هذا الارتفاع.

وأشار الدكتور أنطون بيلشيك، طبيب وجراح أورام ومدير برنامج الجهاز الهضمي والكبد الصفراوي في معهد بروفيدنس سانت جون للسرطان، لموقع “Medical News Today” الطبي، إلى أن السمنة قد تلعب دورًا، لكنه أكد أن غالبية المرضى لا يعانون من السمنة أو عوامل خطر واضحة أخرى، بالإضافة لعوامل مثل البيئة، ونمط الحياة، والنظام الغذائي (خاصة الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء)، وقلة التمارين الرياضية، والتوتر، قد تؤثر سلبًا على الميكروبيوم والجهاز المناعي، مما يخلق استجابة التهابية مرتبطة بتطور السرطان المبكر".

ولفت الباحثون إلى أن الأشخاص المولودين في الـ 90 هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بأكثر من الضعف، وسرطان المستقيم بأربعة أضعاف، مقارنة بمن ولدوا في عام 1950. وأظهرت دراسة أوروبية شملت 20 دولة ارتفاعًا في حالات سرطان القولون والمستقيم بين عامي 2004 و2016 بنسبة تقارب 8% لدى الفئة العمرية 20-29 عامًا، و5% لدى الفئة 30-39 عامًا، و1.6% لدى الفئة 40-49 عامًا.

الأرقام الأكثر إثارة للصدمة جاءت من قاعدة بيانات "وندر" التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، حيث سجلت زيادة بنسبة 333% في حالات سرطان القولون والمستقيم بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، وزيادة بنسبة 185% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا.

ورغم هذه الزيادات المئوية الكبيرة، يؤكد الباحثون أن الأعداد المطلقة للتشخيصات لا تزال أقل بكثير لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا مقارنة بكبار السن، إلا أنهم شددوا على أهمية التوعية والتدخلات الموجهة لهذه الفئات العمرية.

دعوات لخفض سن فحص السرطان

أعرب الدكتور بيلشيك عن موافقته، مؤكدًا أن الوعي العام بأن سرطان الجهاز الهضمي أصبح السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان لدى الذكور دون سن الخمسين، وثاني أكبر سبب لدى النساء، أمر بالغ الأهمية، وأشار إلى أن فرقة العمل الوقائية الأمريكية خفضت بالفعل سن الفحص إلى 45 عامًا، واقترح إمكانية خفضه إلى 40 عامًا

والدكتورة سارة ك. تشار، زميلة علم الأورام السريري في معهد دانا فاربر للسرطان، أكدت أن عوامل عديدة، منها السمنة، والإفراط في تناول الكحول، واتباع نظام غذائي غربي، ونمط حياة خامل، واستهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، قد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر". وأضافت أن "هناك عوامل أخرى، مثل التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة والتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، لها دور أيضًا".

دور العدوى في سرطانات المعدة

بينما، وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في ليون بفرنسا، ونُشرت في مجلة "Nature Medicine"، وجود صلة بين سرطانات المعدة والالتهابات البكتيرية الشائعة. وحللت الدراسة بيانات من 185 دولة، وركزت على الأفراد المولودين بين عامي 2008 و2017، وخلصت إلى أن ما يقدر بنحو 15.6 مليون حالة سرطان معدة من المرجح أن تتطور في هذه المجموعات، وأن 76% منها تُعزى إلى عدوى ببكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)، وهي عدوى شائعة جدًا يمكن الوقاية منها.

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