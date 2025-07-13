بتاع التوك توك، عصام صاصا من سائق إلى أغلى مؤدي مهرجانات في مصر

تصدر مؤدي المهرجانات عصام صاصا خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على السوشيال ميديا يظهر خلاله جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا وحولها عدد من المواطنين في كافية زوجها بالساحل الشمالي.

ويظهر في الفيديو زوجة عصام صاصا، تتشاجر مع عدد من الأشخاص وتضطر إلى الاستغاثة بالشرطة.

وأظهر الفيديو مشاجرة نشبت داخل كافيه عصام صاصا بالساحل الشمالي، في أول أيام افتتاحه، بين مجموعة من الشباب وزوجته البلوجر جهاد.

من هو عصام صاصا

عصام صاصا، يعد من مؤدي المهرجانات الذين صعدوا بسرعة الصاروخ، حيث إنه قبل الغناء كان يعمل عدة أعمال لمساعدة والدته ومن أبرزهم عمله كسائق توك توك، ويبدو أن صاصا يفتخر كثيرا بعمله كسائق توك توك، حيث أن من أبرز الأغاني التي كانت سبب في شهرته دلوقتي معاكم بتاع التوك توك كما أن يصعد بالتوك توك أيضا إلي مسرح عدد من حفلاته.

عصام صاصا من منطقة كفر النصار، وبدأت شهرته حوالي في 2017، حيث إنه في البداية كانت تنتشر له عدد من الفيديوهات وهو يغني قبل الشهرة، الأمر الذي لفت أنظار الجمهور، بالإشادة بموهبته، وفي رصيده عدد كبير من أغاني المهرجانات التي حققت أرقاما قياسية وكبيرة وأصبح ينافس كبار نجوم الغناء من حيث الأرقام وعلي رأسهم الهضبة عمرو دياب، صاصا أصبح بالوقت الحالي واحدا من أغلى نجوم المهرجانات في مصر مقارنة بزملائه وهو متزوج من جهاد أحمد ولديه طفل اسمه رحيم

وتصدر صاصا خلال الفترة الماضية تريند مصر بعد حادث الدائري بسيارته أسفرت إلى دهس شخص

على الجانب الآخر، قال المطرب عصام صاصا في تصريحات سابقة: إنه يعتبر عنبة وأمين خطاب أشقاءه، مشيرا إلى أن عمر كمال ليس صديقه، بسبب قيامه بحذف صوته من أغنية ما، ووضع صوت حمو بيكا"، متابعا أنه أقدم على إغلاق الأغنية عبر يوتيوب.

وأضاف “صاصا” خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" إنه عمل كهربائي وسائق توك توك وفي الألوميتال، متابعا: أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة".

وكان “صاصا” قال خلال اللقاء:" نفسيتي بقيت أحسن كتير، بس لحد دلوقتي مش مستوعب من الصدمة اللي أنا فيها والوقت كان صعبا بس ربنا بيعدي أي حاجة صعبة.

وأكد عصام أنه شعر بالخذلان تجاه بعض المقربين منه، بسبب تركهم له في أزمته، موضحا:" الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقي فاضي وحتى اللي مأثرش بس معاملته اتغيرت.

وأضاف في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إننا خلاص وكان بيجيلي رسايل من مطربين كويسين بيقولوا خلي عصام في اللي هو فيه خلينا ناكل عيش ده إحنا شغالين الصيف ده علشان هو مش موجود.

وتابع “عصام”:"وفي حاجات مهمة اتغيرت، اتعلمت أنى اتعامل مع كل الناس عادي، بس أكون عارف أن الشخصي اللي قدامي دا إيه، أكتر حد كان قريب مني آمنت له وملقتهوش".

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