إدارة الإعلانات بأسيوط تواصل حملاتها لإزالة اللافتات غير المرخصة (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على مواصلة شن الحملات لإزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة لتنظيم حركة الاعلانات وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وحفاظًا على المال العام تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

حملة لرفع اللافتات والإعلانات غير المرخصة بشوارع أبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز، قد قامت بحملة لرفع اللافتات والإعلانات غير المرخصة بشوارع مدينة أبوتيج، وتحديدًا بشارع المطرانية، حيث تم التنبيه بالسير في إجراءات الترخيص لجميع الإعلانات في أسرع وقت ممكن لتحصيل مستحقات الدولة، وذلك بإشراف وائل عبد الحي نائب رئيس المركز وبمشاركة وقيادة نرمين ألفي مدير إدارة الإعلانات، وناصر محمد عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات والمخلفات الصلبة.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين والمخالفين للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن دون تهاون، وذلك لمواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن والدولة معًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تلك الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة الأحياء والمراكز لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

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