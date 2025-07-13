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محافظات

محافظة أسيوط تكرم 516 ممرضة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتمريض (صور)

محافظ أسيوط في احتفالية
محافظ أسيوط في احتفالية هيئة التمريض، فيتو

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية كبرى لتكريم 516 من أعضاء هيئة التمريض وأسر شهداء المهنة، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للتمريض، والتي نظمتها النقابة الفرعية للتمريض بأسيوط بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة أسيوط.

وحضر الاحتفالية الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض وعضو مجلس الشيوخ، وعبده رفعت، وكيل النقابة العامة للتمريض، والدكتور محمد رسلان، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بوسط الصعيد، ونبيلة فكري، نقيب تمريض أسيوط، إلى جانب لفيف من القيادات الصحية والتنفيذية وأعضاء هيئات التدريس.  

وفي كلمته، نقل محافظ أسيوط، تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع العاملين بالقطاع الصحي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض. 

وأعرب عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يقوم به التمريض في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وصون صحة المواطنين. 

توفير الدعم الكامل لقطاعي الصحة والتمريض

وأكد اللواء هشام أبو النصر، التزام محافظة أسيوط بتوفير الدعم الكامل لقطاعي الصحة والتمريض، إيمانًا برسالتهم الإنسانية ودورهم الوطني مشيرًا إلى أن مهنة التمريض تمثل دعامة أساسية في نجاح الخدمات الطبية وتحقيق أعلى معدلات الرعاية الصحية منوهًا إلى أن العمل في القطاع الصحي يُعد رسالة سامية تستحق كل التقدير والاحترام، ولا يمكن لأي كلمات أن تفي حقهم الكامل. 

من جانبها، أعربت الدكتورة كوثر محمود عن شكرها وتقديرها لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للقطاع الصحي وحرصه على إزالة العقبات التي تواجه العاملين فيه، مشيدة بالدور الفعال الذي يقوم به طاقم التمريض في تقديم الرعاية الصحية المثلى للمرضى والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية. 

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وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ أسيوط بتكريم عدد من الممرضات من إجمالي 516 شخصية تم اختيارهم للتكريم، وشملت القائمة أسر شهداء التمريض، وأعضاء هيئات التدريس بكليات ومعاهد ومدارس التمريض، إلى جانب عدد من مديرات ومشرفات التمريض، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة العطاء في سبيل خدمة المواطن.

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