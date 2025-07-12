إنشاء وحدة غسيل كلوي بوحدة طب الأسرة بكودية الإسلام في أسيوط (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها وحدة طب الأسرة بقرية كودية الإسلام التابعة لمركز ديروط، في إطار استعدادات المحافظة لإنشاء وحدة غسيل كلوي داخل الوحدة، بالمشاركة المجتمعية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق التنمية الشاملة بالقرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور نجلاء كيلاني مدير مستشفى ديروط المركزي، وحسني درويش ومصطفى عبد اللطيف نائبي رئيس مركز، والدكتور سعيد سيد عبد الكريم مدير إدارة الطب الوقائي بالإدارة الصحية بديروط، والدكتور مينا أبو المجد مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بديروط، والدكتور أحمد محمد مدحت مدير المتابعة بالإدارة الصحية، وعدد من أهالي القرية.

تنفيذ وحدة للغسيل الكلوي كمرحلة أولى

وخلال الزيارة، استعرض محافظ أسيوط إمكانات الوحدة الصحية والخدمات الطبية المقدمة بها، وناقش مع المعنيين سبل تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة داخل الوحدة لدعم التوسع في الخدمات الصحية، حيث تقرر البدء في تنفيذ وحدة للغسيل الكلوي كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء وحدة حضانات للأطفال المبتسرين كمرحلة ثانية، وذلك بمشاركة مجتمعية من أحد أبناء القرية.

وأكد محافظ أسيوط حرص الدولة على دعم المناطق الريفية والمحرومة بخدمات صحية متكاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، موجهًا بسرعة التنسيق بين الوحدة المحلية ومديريتي الصحة والإسكان لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من التجهيزات الفنية والإدارية المطلوبة وفقًا للمواصفات والمعايير الطبية المعتمدة.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الفعال للمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتجسد أسمى صور العطاء والانتماء، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق بيئة صحية آمنة تليق بأهالي المحافظة.

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