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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ مريض يعاني من جلطات متعددة بالمخ

فريق أطباء جامعة
فريق أطباء جامعة أسيوط، فيتو

 تمكن فريق طبي بقسمي الأشعة التشخيصية والأمراض العصبية بجامعة أسيوط من إنقاذ حياة مريض يعاني من ضيق حرج بالشريان السباتي نتج عنه جلطات متعددة بالمخ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، تحت إشراف الدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور خالد البيه، رئيس قسم الأمراض العصبية، والدكتور طارق راجح رئيس وحدة الأمراض العصبية.

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وكان المستشفى الرئيسى بجامعة أسيوط قد استقبل مريض يبلغ من العمر 65 عاما، يعانى من جلطات متعددة بالمخ نتيجة ضيق حرج بالشريان السباتي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر ضرورة التدخل بالقسطرة.

 

 وتشكل الفريق الطبي من جامعة أسيوط الذي جاء برئاسة الدكتور مصطفى هاشم أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية والقسطرة المخية، يعاونه الدكتور محمود رفعت مدرس واستشاري الأشعة التشخيصية والقسطرة المخية، والدكتور محمود نجيب مدرس واستشاري الأعصاب والقسطرة المخية، والطبيب عبد الرحمن عمر مدرس مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية.

وعاون الفريق الطبي فريق طبي متميز من قسم التخدير بجامعة أسيوط، جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، وضم الطبيب المقيم زكريا احمد، فيما عاون الفريق الطبي عماد ناصح فني القسطرة، ومن هيئة التمريض الاستاذ شعبان رمضان، واسحق ابراهيم وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة.

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 وتعد القسطرة المخية واحدة من أهم التطورات الطبية الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الدماغ والأوعية الدموية، حيث تستهدف هذه التقنية المتقدمة علاج حالات مثل تمدد الأوعية الدموية والجلطات الدماغية، وتقدم بديلا آمنا وفعالا للجراحة التقليدية، كما تتميز  بقدرتها على تقديم صور دقيقة للأوعية الدموية، مما يسهل التشخيص والعلاج في إجراء واحد.

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