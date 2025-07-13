إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب ثلاثة أشخاص جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة في بترعة بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

اخطار بانقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في الترعة أمام مرشح المياه بمنطقة القنطرة شرق، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والاجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

تفاصيل وقوع الحادث

وقع الحادث إثر انقلاب سيارة تحمل اللوحة المعدنية رقم (ط ل ب 9213) في الترعة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من سكان قرية الأبطال.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، وحررت الجهات المعنية المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.





أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم كل من؛ عيسى عبد الرحمن، 19 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الجبهة بطول 3 سم، ياسين عبد الرحمن محمد، 6 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، وعمر عبد الراضي ضاحي، 13 عامًا، مصاب بجرح في الرأس طوله 2 سم، مع كدمات متفرقة بالجسم.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام للمواطنين

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادث يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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