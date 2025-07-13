وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تناقش الخطة العاجلة لتنمية الأسرة (صور)

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة إنجاز الخطة العاجلة لتنمية الأسرة والإعداد لـ"مبادرة ١٠٠ يوم صحة" بحضور مديري إدارات تنمية الأسرة والإعلام والتربية السكانية والتثقيف الصحي.

متابعة ما تم تنفيذه خلال حملات تنظيم الأسرة

وخلال الاجتماع، تابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، ما تم تنفيذه خلال حملات تنظيم الأسرة الأخيرة من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية.

وأوصت بتعزيز التواجد الميداني للعيادات المتنقلة ووضع خطة لتغطية المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وكذلك المناطق المحرومة من الخدمة وتوفير جميع الوسائل بالمجان.

جانب من الاجتماع، فيتو

تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر الطبية

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر الطبية وأكدت على أهمية دور الرائدات الريفيات والتثقيف الصحي بغرف المشورة بالوحدات فى نشر الرسائل الصحية عن أهمية المباعدة بين الحمل والآخر واستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتعزيز الوعي بفوائد الولادة الطبيعية وتقليل الولادات القيصرية.

جانب من الاجتماع، فيتو

مواصلة أعمال مبادرة 100 مليون صحة

كما وجَّهت بتكثيف الجهود ضمن حملة «100 يوم صحة» في عامها الثالث، لتقديم الخدمات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في المناطق النائية وأماكن تجمعات المواطنين، بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان الحماقى مدير إدارة تنمية الأسرة، والدكتورة أميرة عبد الرحيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، والدكتورة إيرين مكرم مدير إدارة التثقيف الصحي، والدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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