نقيب التمريض: تحويل "البكالوريوس التقني" إلى "عام" مع شهادة امتياز معتمدة للعمل بكفاءة داخل وخارج مصر

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن نجاح لجنة قطاع التمريض في إنهاء أزمة البكالوريوس التقني، وذلك بعد اعتماد تحويله إلى بكالوريوس عام في علوم التمريض، يمنح حامله كافة الحقوق المهنية والتعليمية، بالإضافة إلى شهادة الامتياز التدريبية التي تتيح له العمل في جميع المؤسسات الصحية.

وأكدت نقيب التمريض أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها اللجنة على مدار الفترة الماضية، والتي توجت بموافقة الإدارة العامة لشئون لجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، في جلستها الأخيرة بتاريخ 21 يونيو 2025، على توصيات لجنة القطاع التي انعقدت يوم 18 يونيو 2025.

النص الرسمي الموحد لشهادة الامتياز

وكشفت عن أن اللجنة نجحت في إقرار النص الرسمي الموحد لشهادة الامتياز التي ستمنح لخريجي برنامج المقاصة من حاملي البكالوريوس التقني في التمريض، والتي تؤكد اجتيازهم لسنة تدريب إجباري معتمدة تمتد لمدة 12 شهرًا داخل كليات التمريض المعنية، مما يعزز فرص توظيفهم في جميع القطاعات الصحية.



وقالت: إن هذا التطوير يضمن العدالة المهنية والتأهيل الحقيقي للخريجين، ويُعد خطوة مهمة نحو توحيد مسارات التعليم التمريضي في مصر، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويحقق الطموحات المهنية لخريجي التمريض من مختلف البرامج.

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