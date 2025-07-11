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رياضة

فنربخشة يتفق مع سان جيرمان لضم أسينسيو

اسينسيو
اسينسيو

توصل نادي فنربخشة إلى اتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان للتعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب تقرير من قناة YS TV فإن فنربخشة توصل لاتفاق كامل مع اللاعب واقترب من حسم المفاوضات مع باريس سان جيرمان.

وعاد أسينسيو لباريس سان جيرمان بعدما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا إلى أستون فيلا.

وكان موقع فوتبول إيطاليا في وقت سابق قد ذكر أن إنتر يخطط للتعاقد مع ماركو أسينسيو هذا الصيف بعد نهاية إعارته من سان جيرمان لـ أستون فيلا.

وأوضح التقرير ذاته إن إنتر يبحث عن تدعيم مركز الجناح بلاعب صاحب قدرات خاصة، مع الحفاظ على التوازن المالي للفريق.

ولعب أسينسيو مع باريس سان جيرمان 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

وسبق لأسينسيو التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات بقميص ريال مدريد.

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فنربخشة باريس سان جيرمان اسينسيو

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