فنربخشة يسبق إنتر ميلان من أجل التعاقد مع ماركو أسينسيو

يتأهب اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، لمغادرة جدران نادي باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وسط اهتمام متزايد من فنربخشة التركي وإنتر ميلان الإيطالي.

وقضى أسينسيو، البالغ من العمر 29 عامًا، النصف الثاني من موسم 2024-2025، معارًا لصالح أستون فيلا.

مورينيو يريد أسينسيو في فنربخشة

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن فنربخشة، الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بات قريبًا للغاية من التفوق على إنتر ميلان، في سباق ضم أسينسيو.

ويمتد عقد ماركو أسينسيو، مع العملاق الباريسي، حتى صيف 2026، لكنه خارج حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي لا يمانع رحيله عن حديقة الأمراء.

وتابع الموقع الإيطالي "إنتر ميلان يريد ضم أسينسيو، تحسبًا لرحيل نجمه التركي هاكان تشالهانوجلو، لكن فنربخشة في الساعات الأخيرة، اقترب كثيرًا من حسم الأمور لصالحه".

فنربخشة، الذي خسر خدمات إدين دجيكو، لصالح فيورنتينا، قرر الرد على تحرك جالطة سراي لضم فيكتور أوسيمين، باستغلال علاقته مع وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، للانقضاض على صفقة أسينسيو.

ولا يعد خورخي مينديز، وكيل اللاعب الإسباني فقط، بل هو أيضًا وكيل جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة.

فنربخشة يبدأ اتصالاته مع باريس سان جيرمان لضم أسينسيو

بحسب ما أورده الصحفي التركي ياغيز سابونتشوغلو، فقد أجرى فنربخشة، اليوم الخميس، اتصالًا مباشرًا مع سان جيرمان، حيث توصل الناديان بالفعل لاتفاق حول صفقة أسينسيو.

من جانبه، استمع ماركو أسينسيو إلى عرض فنربخشة، الذي سيوفر فيلا لإقامة اللاعب، لكنه حتى الآن لم يمنح موافقته النهائية.

وفي الوقت الحالي، يتقاضى اللاعب الإسباني، راتبًا سنويًا قدره 9 ملايين يورو، ويشترط الحصول على نفس الرقم، للرحيل عن باريس.

وتستمر المفاوضات حول صفقة أسينسيو، كما أن إنتر ميلان لم يُستبعد تمامًا من مستقبل نجم ريال مدريد السابق، لكن ذلك يتطلب أولًا هجومًا حاسمًا على باريس، ثم على اللاعب نفسه لإعادة إحياء حظوظ النيراتزوري.

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