مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع صفقة بايرن ميونخ الفاشلة

يدرس مانشستر يونايتد الإنجليزي إمكانية التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونخ، البرتغالي جواو بالينيا في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، يضع اليونايتد نصب عينيه 3 مرشحين يستوفون المواصفات المطلوبة، التي تجمع بين القوة البدنية في المواجهات الثنائية، والمهارات الاستراتيجية والفنية.

وتشمل القائمة اللاعب الدنماركي مورتن هيولماند من سبورتينج لشبونة، والكولومبي ريتشارد ريوس من بالميراس، والبرتغالي جواو بالينيا الذي انضم للعملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فولهام مقابل 51 مليون يورو.



ولم يتمكن جواو بالينيا حتى الآن من تلبية التوقعات في بايرن ميونخ، فخلال موسمه الأول اقتصر دوره على كونه لاعبًا احتياطيًا، مما جعله مرشحًا للرحيل هذا الصيف.

ورغم تأكيد اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، رغبته في البقاء مع بايرن ميونخ، فإن انتقالًا محتملًا لا يزال قيد المناقشة، مع انفتاح بطل ألمانيا على فكرة بيعه.

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